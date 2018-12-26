Силуанов: Расширение санкций против Украины - ответ на инцидент в Керченском проливе

Расширение санкций в отношении Украины – ответ на действия Киева после инцидента в Керченском проливе, заявил первый вице-премьер РФ Антон Силуанов.

В эфире канала "Россия 1" он назвал эти меры "адекватной реакцией на те ограничения, которые вводятся в отношении России". "Попали под санкции украинские парламентарии, украинские олигархи, все те, кто занимается сегодня антироссийской риторикой", - добавил Силуанов.

Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться санкции, расширен.

Соответствующее постановление уже подписано. Премьер добавил, что сделал это для защиты интересов государства, компаний и граждан России.

Напомним, в начале ноября Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Украины. Речь идет о блокировании средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России. Также запрещается вывод капитала за пределы РФ.

Те санкции распространялись на 322 физических лица и 68 юридических лиц. В списке, среди прочих, оказался сын украинского президента Петра Порошенко - Алексей.