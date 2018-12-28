Под новые санкции Украины попали археологи

На Украине собираются ввести санкции против работающих в Крыму археологов. Это будет сделано в рамках введения нового пакета антироссийского пакета санкций, утверждённого советом Нацбезопасности и обороны Украины.

Как передаёт РИА "Новости", министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что археологи оказались под санкциями за то, что проводили "незаконные" раскопки на территории полуострова.