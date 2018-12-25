Медведев расширил российские санкции против Украины

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться санкции, расширен. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он написал в своем Твиттере.

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По словам Медведева, он уже подписал соответствующее постановление. Премьер добавил, что сделал это для защиты интересов государства, компаний и граждан России.

Напомним, в начале ноября Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Украины. Речь идет о блокировании средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России. Также запрещается вывод капитала за пределы РФ.

Те санкции распространялись на 322 физических лица и 68 юридических лиц. В списке, среди прочих, оказался сын украинского президента Петра Порошенко - Алексей.