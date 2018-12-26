Порошенко гарантировал, что выборы президента Украины пройдут 31 марта

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Такую гарантию жителям страны на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду в Киеве дал президент Петр Порошенко, передает "Интерфакс".

"Мы точно гарантируем, что выборы президента пройдут 31 марта 2019 года. Я об этом заявляю", - сказал он.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, украинский президент Петр Порошенко объявил, что военное положение в стране завершено, и это его "принципиальное решение".

Напомним, на Украине с 28 ноября на 30 дней было введено военное положение в связи с задержанием в Черном море ее кораблей, нарушивших российскую границу. Во время военного положения Киев закрыл для всех иностранцев границу с Крымом, границу с ДНР и ЛНР, а также запретил приезжать российским мужчинам. Большинство жителей Украины не поддерживало военное положение, считая его обусловленным политическими интересами Порошенко.

Отметим, что 31 декабря в стране должна начаться избирательная кампания.