26 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко объявил об окончании военного положения на Украине "ради выборов"

Украинский президент Петр Порошенко объявил, что военное положение в стране завершено, и это его "принципиальное решение".
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По его словам, угроза "российской агрессии" сохраняется, но из-за выборов военное положение он продлевать не будет.

"Скажу честно, если бы не выборы, мы бы попросили Верховную раду продлить военное положение", - сказал Порошенко.

Напомним, на Украине с 28 ноября на 30 дней было введено военное положение в связи с задержанием в Черном море ее кораблей, нарушивших российскую границу. Во время военного положения Киев закрыл для всех иностранцев границу с Крымом, границу с ДНР и ЛНР, а также запретил приезжать российским мужчинам. Большинство жителей Украины не поддерживало военное положение, считая его обусловленным политическими интересами Порошенко.

Отметим, что 31 декабря в стране должна начаться избирательная кампания. Президентские выборы намечены на 31 марта.

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Порошенко объявил об окончании военного положения на Украине "ради выборов"

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Теги: Украина, Петр Порошенко, военное положение



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Развитие сюжета:

Ранее 26.12.2018 16:55 Мск Порошенко гарантировал, что выборы президента Украины пройдут 31 марта

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