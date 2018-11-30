Украина запретила иностранцам посещать ДНР и ЛНР

Выезд с Украины в ДНР и ЛНР запрещен для иностранцев в связи с военным положением. Об этом сообщает пресс-служба украинской операции объединенных сил.

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Право на выезд будут иметь только те иностранные граждане, которые постоянно проживают в ДНР или ЛНР, а также едущие "с гуманитарной целью (похороны, тяжелая болезнь близких родственников и т.д.)".

Ограничения не касаются наблюдателей ООН, ОБСЕ и сотрудников миссии Красного Креста.

Как сообщало Накануне.RU, Киев запретил иностранцам выезжать в Крым, а российским мужчинам 156-60 лет - приезжать на Украину. В свою очередь, власти ДНР призвали жителей воздержаться от поездок на Украину.