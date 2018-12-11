11 Декабря 2018
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Общество В бывшем СССР Украина

Большинство на Украине против военного положения и не очень верит в "нападение России"

Большинство жителей Украины не поддерживают введение военного положения в 10 областях страны и считают его запоздалым решением, обусловленными политическими интересами президента Петра Порошенко. Об этом говорят результаты исследования Социологической группы "Рейтинг", сообщают украинские СМИ.
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Решение о введении военного положения на 30 дней поддерживают 31% опрошенных, которые считают, что это поможет усилить обороноспособность страны. Не согласны с этим 56%.

По регионам военное положение более всего поддерживают на Западе (44%) - там же, где наибольшие проблемы с призывом в армию; меньше всего - на Востоке (14%).

В то же время 69% считают, что вводить военное положение нужно было в 2014 году, а 63% думают, что тем самым Порошенко хотел перенести президентские выборы.

55% верят, что военное положение поможет ввести новые санкции Запада против России.

Также украинцев опросили на предмет их веры в полномасштабное военное "вторжение России". Здесь результаты распределились почти поровну между теми, кто верит в это, и теми, кто в это не верит или не определился.

Опрос был проведен 4-10 декабря.

Как сообщало Накануне.RU, сразу после провокации в Керченском проливе опрос киевлян показал, что поддерживают военное положение только 26%, не поддерживают - 60%. При этом подавляющее большинство киевлян назвали именно Украину наиболее проигравшей стороной после провокации.

коллаж, Петр Порошенко, корабли в Азовском море(2018)|Фото: Накануне.RU

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Большинство на Украине против военного положения и не очень верит в "нападение России"

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Теги: Украина, военное положение, опрос



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