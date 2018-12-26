26 Декабря 2018
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Наука и техника За рубежом

Китайцы создали самый длинный в мире 3D-мост

Полноценный мост, созданный при помощи 3D-технологий, появился в китайском Шанхае. Конструкция расположилась в центральном парке города.

Известно, что сам мост белого цвета, а его параметры - 15,25 метра в длину, 1,2 метра в высоту и 3,8 метра в ширину. Разработчики из Shanghai Construction Group рассказали, что мост был "построен" всего за 35 дней. Он является самым длинным в мире среди подобных.

самый длинный в мире 3D-мост, Китай(2018)|Фото: twitter.com/coolstuffcheap

самый длинный в мире 3D-мост, Китай(2018)|Фото: twitter.com/coolstuffcheap

При этом срок его службы составляет не менее 30 лет. Местные жители надеются, что в будущем такое производство станет возможно в массовом эквиваленте, ведь 3D-печать обходится намного дешевле, чем традиционный строительно-производственный процесс, пишет ПолитЭксперт.

самый длинный в мире 3D-мост, Китай(2018)|Фото: twitter.com/coolstuffcheap

самый длинный в мире 3D-мост, Китай(2018)|Фото: twitter.com/coolstuffcheap

Напомним, ранее стало известно, что исследователи из Китая открыли методику превращения меди в вещество, похожее на золото. Это может использоваться не только в сфере производства украшений, но и в разработке гаджетов.

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Китайцы создали самый длинный в мире 3D-мост

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Теги: мост, Китай, технологии



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