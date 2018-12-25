Китайские "алхимики" научились превращать медь в золото

Исследователи из Китая открыли методику превращения меди в вещество, похожее на золото. Уже известно, как может использоваться данная разработка.

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Как выяснили ученые, если на медь воздействует газ аргона, то происходит условная трансформация, меняющая структуру элемента: в результате электроны исходного металла получают более высокую плотность, а вещество приобретает новые свойства. Китайцы уверяют, что главная привлекательность методики состоит в недорогой стоимости и эффективности.

Специалисты отмечают, что "химическому золоту" не страшны процессы эрозии и резкие перепады температур. Данное открытие может использоваться не только в сфере производства украшений, но и в разработке гаджетов, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, недавно ученые придумали, как создать машину времени, которая может переместить в прошлое.