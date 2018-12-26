В Сети появилось видео отражения сирийскими ПВО атаки самолетов ВВС Израиля

В Интернете появилось видео действий сирийских противоракетных комплексов по отражению воздушного обстрела Дамаска.

Ранее сообщалось, что израильские самолеты нанесли удар из воздушного пространства Ливана, в результате атаки пострадали трое сирийских военных. Кроме этого, повреждения получил склад боеприпасов.

Также сирийские государственные СМИ сообщили об отражении нескольких вражеских целей. Утверждалось, что самолеты ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана и выполняли маневры на низкой высоте, имитируя удары и используя средства защиты от ПВО. Система противоракетной обороны применялась для перехвата зенитной ракеты, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что Вашингтон продолжит наносить авиаудары в Сирии до полного вывода войск из страны.