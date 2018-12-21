21 Декабря 2018
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Политика За рубежом

СМИ: Вашингтон продолжит наносить авиаудары в Сирии до полного вывода войск

Соединенные Штаты будут продолжать нанесение авиаударов по боевикам "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) до полного вывода своих войск из Сирии.

Об этом сообщили в Пентагоне. "До тех пор пока там находятся американские военные, мы продолжим нанесение артиллерийских и авиационных ударов для поддержки наших союзников. Мы не намерены раскрывать подробности проведения будущих операций",— сказал сотрудница пресс-службы американского военного ведомства Ребекка Ребарих, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, администрация президента США заявила, что Вашингтон начинает вывод войск из Сирии, но победа над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России) не означает прекращения существования коалиции.

По данным "Рейтер", все сотрудники Госдепа США будут эвакуированы из Сирии в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены в промежуток от 60 до 100 дней.

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не видит признаков вывода войск США из Сирии.

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СМИ: Вашингтон продолжит наносить авиаудары в Сирии до полного вывода войск

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Теги: Сирия, США



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