Израиль наносил удар по Дамаску в момент посадки гражданских самолетов

Атака израильских самолетов F-16 на сирийские объекты создала прямую угрозу двум пассажирским самолетам, сообщили в Минобороны РФ.

Как заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, во время удара израильских ВВС на посадку в аэропорты Бейрута и Дамаска заходили лайнеры нероссийской принадлежности.

Для того, чтобы не допустить авиакатастрофы, были установлены ограничения на применение сирийскими правительственными войсками средств ПВО и РЭБ, передает "Интерфакс". Диспетчеры увели самолеты из опасной зоны.

Ранее сообщалось, что израильские самолеты нанесли удар из воздушного пространства Ливана, в результате атаки пострадали трое сирийских военных. Кроме этого, повреждения получил склад боеприпасов.

Также сирийские государственные СМИ сообщили об отражении нескольких вражеских целей. Утверждалось, что самолеты ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана и выполняли маневры на низкой высоте, имитируя удары и используя средства защиты от ПВО.

Система противоракетной обороны применялась для перехвата зенитной ракеты.