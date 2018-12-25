Завод однокурсника Путина могут проверить на нарушение антимонопольного законодательства

Правительство РФ поручило Федеральной антимонопольной службе совместно с Минпромторгом России провести проверку на предмет наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства со стороны производителей труб. Сообщение опубликовала пресс-служба кабмина, передает корреспондент Накануне.RU. Речь может идти о проверке Загорского трубного завода, совладельцем которого называют однокурсника президента России Владимира Путина Николая Егорова.

"До 31 января 2019 года проанализировать цены на металлопрокатную и трубную продукцию металлургических предприятий и провести проверку на предмет наличия признаков нарушения ими антимонопольного законодательства", - говорится в поручении по итогам совещания о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов.

Речь может идти о проверке Загорского трубного завода (ЗТЗ), который месяц назад получил крупный контракт "Газпрома" на поставку труб большого диаметра. По данным РБК, на ценовой демпинг предприятия жаловались конкуренты: Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского​, Челябинский трубопрокатный завод Андрея Комарова, Ижорский трубный завод Алексея Мордашова и Объединенная металлургическая компания Анатолия Седых.

Контракт государственного "Газпрома", который оценивается в 42 млрд руб., был заключен с единственным поставщиком. До этого в аукционах по закупке труб монополии не принял участие ни один из метзаводов - производителей не устроила цена.

Напомним, не так давно государство через свое акционерное общество поддержала другой актив, связанный с Егоровым: "Сбербанк" выдал крупный кредит нефтеперерабатывающим завода группы "Новый поток".