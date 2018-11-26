СМИ: Завод однокурсника Путина не может самостоятельно исполнить контракт "Газпрома" на поставку труб для "Силы Сибири"

Загорский трубный завод (ЗТЗ), получивший контракт от "Газпрома" на поставку труб большого диаметра для газопровода "Сила Сибири", может передать его сторонним производителям. Мощности предприятия загружены и не исключено, что справиться с заказом газовой монополии предприятие не сможет, сообщают "Ведомости".

Напомним, контракт на поставку ТБД для "Силы Сибири" "Газпром" заключил со второй попытки. В октябре компания признала несостоявшимися пять тендеров на закупку 601,9 тыс. т. труб на общую сумму 47,416 млрд руб. - на конкурс не было подано ни одной заявки. РБК со ссылкой на источники в отрасли сообщал, что ведущих трубников - ЧТПЗ, ОМК, ТМК - не устроила цена контракта.

В ноябре "Газпром" заключил прямой контракт с Загорским трубным заводом, при этом его условия были выгоднее: за поставку порядка 500 тыс. т продукции компания заплатит более 42 млрд руб. Мощность ЗТЗ - 500 тыс. труб большого диаметра в год, при этом завод уже исполняет несколько крупных контрактов "Газпрома": трехлетний на поставку 250 000 т труб ежегодно и двухлетний (начало поставок – январь) совокупно на 500 000 т. Оба подписывались на условиях единственного поставщика, отмечают "Ведомости".

ЗТЗ уже сейчас может быть полностью загружен и покупает трубы для "Газпрома" у конкурентов, говорят четыре человека, близких к крупным трубным компаниям. Закупки начались летом и продолжаются по сей день, сообщают "Ведомости". Один из сосебедсников уточняет, что ЗТЗ закупал трубы как минимум у ЧТПЗ и ТМК.

Отметим, ранее гендиректор предприятия Денис Сафин сообщал, что совладельцем ЗТЗ "в конце 2016 года" стал однокурсник Владимира Путина, сооснователь и партнер адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" (ЕПАМ) Николай Егоров.

"Он нам помогает — консультирует по юридическим вопросам",— приводил слова "Сафина" "Коммерсант".