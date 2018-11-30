30 Ноября 2018
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Сбербанк одобрил дополнительные многомиллиардные лимиты для оборотного финансирования Антипинского НПЗ

Сбербанк одобрил дополнительные лимиты общим размером в 9 млрд руб. для оборотного финансирования Антипинского НПЗ. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе банка, средства пойдут на закупку нефти и оплату текущих расходов предприятия.

Вице-президент Сбербанка Алексей Гренков заявил, что Сбербанк будет продолжать укреплять партнерские отношения с нефтеперерабатывающим заводом.

"Антипинский НПЗ продолжает уверенно развиваться. Качество выпускаемого им топлива признаны и на отечественном рынке, и международным отраслевым сообществом. Завод следует мировым стандартам качества", - отметил он.

Отметим, что не так давно - 19 ноября Сбербанк уже одобрил заводу дополнительный лимит в сумме 5,5 млрд руб. на выпуск аккредитивов для закупки нефти.

Завод входит в группу компаний "Новый Поток". К проекту имеет отношение соучредитель адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" - сокурсник президента РФ Владимира Путина Николай Егоров. В августе 2018 г. в совете директоров АНПЗ усилились представители "Сбербанка".

Как сообщало Накануне.RU, в ноябре независимые АЗС Тюменской области пожаловались на проблемы при закупках топлива у Антпинского НПЗ.

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Сбербанк одобрил дополнительные многомиллиардные лимиты для оборотного финансирования Антипинского НПЗ

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Теги: Сбербанк, Антипинский НПЗ, дополнительный лимит, кредиты



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