Волкер: Украина не готова к членству в НАТО

США поддерживают движение Украины в НАТО, но та пока не готова. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

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"Украина еще не готова к членству. И НАТО также не готов достичь консенсуса относительно принятия в свой состав Украины", - сказал Волкер изданию "День".

Отметим, что на днях украинский президент Петр Порошенко заявил о намерении за пятилетку подготовить Украину к членству в ЕС и НАТО, вероятно имея в виду будущую президентскую каденцию.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в ноябре Рада проголосовала за внесение предложенных Порошенко изменений в конституцию о вступлении в НАТО. В прошлом году Верховная рада определила вступление в НАТО целью внешней политики Украины.