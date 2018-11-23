Рада проголосовала за внесение в конституцию вступления в НАТО

Законопроект об изменении конституции Украины в первом чтении принят Верховной радой. Он предполагает фиксацию внешнеполитического курса на членство в НАТО и ЕС.

Накануне Конституционный суд страны одобрил законопроект, и президент Петр Порошенко призвал депутатов немедленно проголосовать за него. В результате в преамбулы конституции допишут слова "подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

В статье 85 говорится о том, что к Верховная рада реализует курс на членство в НАТО и ЕС, в статье 102 - что президент является гарантом этого курса, а в статье 116 - что правительство обеспечивает его. Порошенко сам приехал в Раду, чтобы убедить проголосовать за его предложения.

"Путем внесения изменений в конституцию мы посылаем "месседж" в Москву: "Мы расстаемся окончательно и бесповоротно", - сказал олигарх.

Он уточнил, что окончательно конституцию изменят в феврале, т.е. накануне президентских выборов.

В своей речи в Раде он также намекал на то, что Юлия Тимошенко в бытность премьером торпедировала курс в НАТО. Политологи отмечают, что Порошенко приготовил для нее ловушку, так как проголосовать против движения на Запад она не могла, и теперь это снизит ее поддержу в юго-восточных областях. В целом изменение конституции - это часть избирательной кампании Порошенко, считает политолог Руслан Бортник.

Президент России Владимир Путин назвал возможное принятие Украины в состав НАТО прямой угрозой национальной безопасности России и пообещал соразмерно реагировать на расширение НАТО.