Родители погибших спортсменов из Нефтеюганска идут к мэру из-за сроков возведения памятника детям

В Югре утверждена смета памятника погибшим в аварии спортсменам, передает корреспондент Накануне.RU.

Отец одного из погибших, Сергей К., рассказал Накануне.RU, что стоить памятник будет около 9 млн руб. Смета утверждена и отправлена в окружное управление капитального строительства, откуда её перенаправили в мэрию. На этом дело и остановилось. Родителей беспокоит, что выделенные на это деньги не успеют освоить и в январе процедуру оформления придется начинать заново.

"Хочу попробовать завтра попасть на прием к главе города Сергею Дегтяреву, чтобы выяснить, как быть дальше", - заявил Сергей К.

Напомним, авария с автобусом, перевозившим юных спортсменов, произошла 4 декабря 2016 года. Основной виновник, водитель грузовика Раиль Саитханов, был приговорён к шести годам и девяти месяцам колонии общего режима. Водитель столкнувшегося с грузовиком автобуса Марат Зайнуллин получил год и пять месяцев, бизнесмен Александр Сидорук — год и три месяца колонии общего режима. Экс-директора спортшколы Ирину Тарасову суд приговорил к 11 месяцам исправительных работ с вычетом 15% заработка. Позже окружной суд ХМАО отклонил апелляцию Генпрокуратуры на приговор по делу. При этом было изменено число потерпевших, которым ранее присуждена компенсация морального вреда.