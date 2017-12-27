Приговор по делу о гибели югорских спортсменов огласят 16 января

В Ханты-Мансийске завершились двухдневные прения сторон в рамках суда над обвиняемыми в смерти 10 югорских спортсменов. Защита потерпевших уверена, что дело нужно расследовать заново, однако в день оглашения приговора все подсудимые отправятся в колонию, передает корреспондент Накануне.RU.

"Прения прошли, стороны высказались. И мы, и защита подсудимых сошлись на том, что дело надо направлять на доследование, расследовать его в отношении всех виновных. Но суд этого не сделает, он вынесет приговор. Почти наверняка он будет обвинительным. Прокуратура попросила для Сидорука и Тарасовой по пять лет, для Зайнуллина и Саитханова – по семь лет колонии общего режима. Но дело в том, что за "неосторожные" преступления, которые вменяют Тарасовой и Саитханову, тем, кто их впервые совершил, должно назначаться наказание в колонии общего режима. По Саитханову, мотивируя, можно назначить общий режим, по Тарасовой, думаю, будет поселение. Следующее заседание, на котором огласят приговор, состоится в 14.30 16 января", - рассказал Накануне.RU один из адвокатов потерпевших Дмитрий Дядькин.

Напомним, ДТП случилось 4 декабря 2016 г. Погибли 10 детей и двое взрослых. По уголовному делу проходят экс-директор спортшколы "Сибиряк" Ирина Тарасова, водитель автобуса Марат Зайнуллин, представитель осуществлявшего перевозки бизнесмена Александр Сидорук, водитель грузовика "Volvo" Раиль Саитханов. 19 декабря ходатайства защитников потерпевших о направлении дела на новое расследование и проведение транспортной экспертизы не стала поддерживать прокуратура. Позже их отклонил суд. Родители погибших детей обратились к Владимиру Путину с просьбой направить дело на новое расследование.