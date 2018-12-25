Утвержден памятник погибшим в аварии спортсменам из Нефтеюганска

Запущено изготовление памятника погибших спортсменам из Нефтеюганска, передает корреспондент Накануне.RU.

Отец одного из погибших детей Сергей К. рассказал Накануне.RU, что сегодня он был у главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева.

"Он при мне позвонил кому-то, спросил, почему задержка? Позже мне перезвонили, сказали, что все готово. Сейчас мы составляем протокол с подписями родителей о том, какую именно композицию выбираем. Завтра я отнесу его в мэрию, после чего художнику сделают первый перевод", - сказал он.

Напомним, авария с автобусом, перевозившим юных спортсменов, произошла 4 декабря 2016 года. Основной виновник, водитель грузовика Раиль Саитханов, был приговорён к шести годам и девяти месяцам колонии общего режима. Водитель столкнувшегося с грузовиком автобуса Марат Зайнуллин получил год и пять месяцев, бизнесмен Александр Сидорук — год и три месяца колонии общего режима. Экс-директора спортшколы Ирину Тарасову суд приговорил к 11 месяцам исправительных работ с вычетом 15% заработка. Позже окружной суд ХМАО отклонил апелляцию Генпрокуратуры на приговор по делу. При этом было изменено число потерпевших, которым ранее присуждена компенсация морального вреда.