25 Декабря 2018
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

Утвержден памятник погибшим в аварии спортсменам из Нефтеюганска

Запущено изготовление памятника погибших спортсменам из Нефтеюганска, передает корреспондент Накануне.RU.

Отец одного из погибших детей Сергей К. рассказал Накануне.RU, что сегодня он был у главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева.

"Он при мне позвонил кому-то, спросил, почему задержка? Позже мне перезвонили, сказали, что все готово. Сейчас мы составляем протокол с подписями родителей о том, какую именно композицию выбираем. Завтра я отнесу его в мэрию, после чего художнику сделают первый перевод", - сказал он.

Напомним, авария с автобусом, перевозившим юных спортсменов, произошла 4 декабря 2016 года. Основной виновник, водитель грузовика Раиль Саитханов, был приговорён к шести годам и девяти месяцам колонии общего режима. Водитель столкнувшегося с грузовиком автобуса Марат Зайнуллин получил год и пять месяцев, бизнесмен Александр Сидорук — год и три месяца колонии общего режима. Экс-директора спортшколы Ирину Тарасову суд приговорил к 11 месяцам исправительных работ с вычетом 15% заработка. Позже окружной суд ХМАО отклонил апелляцию Генпрокуратуры на приговор по делу. При этом было изменено число потерпевших, которым ранее присуждена компенсация морального вреда.

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Утвержден памятник погибшим в аварии спортсменам из Нефтеюганска

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Теги: ДТП в Югре, акробаты, память



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Ранее 05.12.2016 11:31 Мск У троих пострадавших в аварии в ХМАО - переломы черепа, у двоих - разрыв внутренних органов: 11 травмированных спортсменов остаются в реанимации
Ранее 05.12.2016 10:29 Мск МЧС направит в ХМАО для помощи пострадавшим в аварии спортсменам бригады Центра медицины катастроф и медико-биологического агентства
Ранее 05.12.2016 10:11 Мск В Нефтеюганске объявлен трехдневный траур по погибшим детям: началась панихида, состоится минута молчания
Ранее 05.12.2016 09:28 Мск Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших в ХМАО детей
Ранее 05.12.2016 09:22 Мск Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи с гибелью детей в ХМАО
Ранее 05.12.2016 09:14 Мск Путин выразил соболезнования семьям жертв ДТП в ХМАО
Ранее 05.12.2016 09:11 Мск Транспортировать пострадавших в аварии под Ханты-Мансийском детей в Москву можно будет не раньше 7 декабря
Ранее 05.12.2016 08:44 Мск В рамках расследования дела о гибели в Югре 11 детей задержаны три человека, в том числе и представитель организатора перевозки
Ранее 05.12.2016 08:27 Мск Водитель автобуса, в котором погибли 11 детей, за два года семь раз нарушил ПДД
Ранее 05.12.2016 08:24 Мск Тюмень и Ямал вместе с Югрой скорбят по погибшим в страшной аварии
Ранее 05.12.2016 08:01 Мск Пострадавшим в аварии югорским детям требуется кровь III и IV группы
Ранее 05.12.2016 07:49 Мск "У всех – комбинированные тяжелые травмы": глава Минздрава навестила пострадавших в страшной аварии югорских детей
Ранее 05.12.2016 07:37 Мск Глава СКР вылетает в Ханты-Мансийск координировать расследование аварии, в которой погибли 11 детей
Ранее 05.12.2016 04:05 Мск ДТП в Югре: водители грубо нарушили правила дорожного движения
Ранее 05.12.2016 02:25 Мск Скворцова вылетит на место крупного ДТП в Югре
Ранее 05.12.2016 01:36 Мск В интернете появилось видео с места ДТП в Югре, в котором погибли дети
Ранее 05.12.2016 00:43 Мск Семьи погибших в автоаварии в Югре получат по 1 млн рублей
Ранее 04.12.2016 21:52 Мск Югорчане выстраиваются в очередь, чтобы сдать кровь для пострадавших в ДТП детей
Ранее 04.12.2016 21:35 Мск "При движении 1 автобуса сопровождение не предоставляется", - глава Нефтеюганска объяснил, почему автобус с детьми выехал без уведомления
Ранее 04.12.2016 21:19 Мск "Состояние пострадавших тяжелое": в окружной больнице Югры находятся 22 человека
Ранее 04.12.2016 20:55 Мск МВД России направило в ХМАО группу офицеров для расследования причин крупной аварии с участием автобуса
Ранее 04.12.2016 20:46 Мск В Югре объявили день траура в память о погибших в страшном ДТП
Ранее 04.12.2016 17:29 Мск Глава СКР направил в Югру криминалистов
Ранее 04.12.2016 17:20 Мск Уже 12: Число погибших в ДТП между Ханты-Мансийском и Тюменью продолжает расти
Ранее 04.12.2016 17:02 Мск Количество детей, погибших в страшной аварии в Югре, увеличилось до 9
Ранее 04.12.2016 16:47 Мск Страшное ДТП в Югре: автобус с детьми столкнулся с грузовиком

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