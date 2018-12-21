Хотели как лучше, а получилось... Объединенное приложение Uber и Яндекс.Такси вызвало критику пользователей

Яндекс выпустил объединенное приложение для вызова такси от слившихся сервисов Uber и Яндекс.Такси. Хотя PlayMarket и присвоил приложению рейтинг в 5*, большинство отзывов на текущий момент негативные.

Клиенты сервиса Uber, коннектирующего водителей с пассажирами, получили письмо с обычного адреса Uber, информирующее об обновлении программы. В письме содержалась информация о новых фишках сервиса, а также о скидке до 80%, которая будет предоставляться до 8 января.

Ссылка в письме ведет не на обновление уже установленного приложения от Uber Technologies, Inc, а предлагает установить совсем новую версию, разработчиком которой указан Яндекс.

Рекламная акция не вызвала однозначного положительного эффекта - вместо обещанной огромной скидки пользователи обнаружили огромные цены. По крайней мере, об этом они пишут в комментариях к новому приложению. Большинство сообщений оценивают новинку в одну звезду:

"Полная фигня, а не приложение, которое ничем не отличается от предыдущего, кроме конского ценника. Решила с работы до дома доехать на такси, всегда поездка обходилась до 100р. это расстояние 1км 700 метров. В новом приложении он мне предлагает этот же маршрут за 295р. Не многовато ли?!"

"Приложение которое обманывает. Прислали сообщение о скидке, решил проверить. Я удивился, ведь цена действительно изменилась, и даже не на 80% (стала дороже, а не дешевле). Цена стало просто конской. Яндекс даже в час пик стоит дешевле"

"Вместо скидки до 80% вижу стоимость х2, вместо вежливых водителей Убер после Чемпионата по футболу приезжают машины Яндекс.Такси с гостями с Кавказа, не говорящими по русски, огромное спасибо, что угробили удобный сервис".

"Ахах, разработчики, вы совсем что ли глупенькие? Как можно было перепутать слово скидка со словом наценка? Потому что если их заменить, то все сходится- наценка до 80% Исправьтесь, пожалуйста"

"Просто не пишите о скидках, если не можете их предоставить. В старом Убере цена 505, в новом 514 зачеркнуто и новая цена 508. Гении маркетинга"

Отсутствие обещанной 80%-ной скидки представитель разработчика пояснил здесь же, отвечая на возмущенные комментарии:

"Скидка будет формироваться автоматически и не является фиксированной, её размер зависит от длительности поездки, её маршрута и количества свободных автомобилей рядом с вами".

Кроме того, пользователи отмечают, что новое приложение перенесло данные безналичной оплаты из приложения Яндекс.Такси, не спрашивая никаких разрешений. Многие напоминают, что Uber - не единственное такси в России и есть другие, теперь уже более дешевые сервисы заказа машины.

Добавим, что из плюсов нового приложения можно отметить возможность ввести несколько адресов, в которые нужно последовательно посетить, чтобы, например, завезти домой друга или заехать в магазин, а также несколько способов оплаты, включающие Apple Pay и Google Pay.

Напомним, что сервисы Uber и Яндекс.Такси "слились" больше года назад. 13 июля 2017 года было объявлено о сделке между агрегаторами по объединению сервисов на территории России и в ряде стран СНГ (включая Белоруссию). Предполагалось, что Яндекс получит в объединённой компании более 59% акций, Uber — 36,6%, ещё 4,1% будет принадлежать сотрудникам нового сервиса. Яндекс инвестирует в объединённую компанию 100 млн долларов, а Uber — 225 млн долларов. Общая оценка нового сервиса такси составит 3,7 млрд долларов. Объединённая компания рассчитывала обеспечивать более 35 млн поездок в месяц. Фаса одобрила сделку в прошлом ноябре.