21 Декабря 2018
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Экономика В России

Хотели как лучше, а получилось... Объединенное приложение Uber и Яндекс.Такси вызвало критику пользователей

Яндекс выпустил объединенное приложение для вызова такси от слившихся сервисов Uber и Яндекс.Такси. Хотя PlayMarket и присвоил приложению рейтинг в 5*, большинство отзывов на текущий момент негативные.
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Клиенты сервиса Uber, коннектирующего водителей с пассажирами, получили письмо с обычного адреса Uber, информирующее об обновлении программы. В письме содержалась информация о новых фишках сервиса, а также о скидке до 80%, которая будет предоставляться до 8 января.

Ссылка в письме ведет не на обновление уже установленного приложения от Uber Technologies, Inc, а предлагает установить совсем новую версию, разработчиком которой указан Яндекс.

(2018)|Фото: uber

Рекламная акция не вызвала однозначного положительного эффекта - вместо обещанной огромной скидки пользователи обнаружили огромные цены. По крайней мере, об этом они пишут в комментариях к новому приложению. Большинство сообщений оценивают новинку в одну звезду:

  • "Полная фигня, а не приложение, которое ничем не отличается от предыдущего, кроме конского ценника. Решила с работы до дома доехать на такси, всегда поездка обходилась до 100р. это расстояние 1км 700 метров. В новом приложении он мне предлагает этот же маршрут за 295р. Не многовато ли?!"
  • "Приложение которое обманывает. Прислали сообщение о скидке, решил проверить. Я удивился, ведь цена действительно изменилась, и даже не на 80% (стала дороже, а не дешевле). Цена стало просто конской. Яндекс даже в час пик стоит дешевле"
  • "Вместо скидки до 80% вижу стоимость х2, вместо вежливых водителей Убер после Чемпионата по футболу приезжают машины Яндекс.Такси с гостями с Кавказа, не говорящими по русски, огромное спасибо, что угробили удобный сервис".
  • "Ахах, разработчики, вы совсем что ли глупенькие? Как можно было перепутать слово скидка со словом наценка? Потому что если их заменить, то все сходится- наценка до 80% Исправьтесь, пожалуйста"
  • "Просто не пишите о скидках, если не можете их предоставить. В старом Убере цена 505, в новом 514 зачеркнуто и новая цена 508. Гении маркетинга"

(2018)|Фото: play.google.com

Отсутствие обещанной 80%-ной скидки представитель разработчика пояснил здесь же, отвечая на возмущенные комментарии:

"Скидка будет формироваться автоматически и не является фиксированной, её размер зависит от длительности поездки, её маршрута и количества свободных автомобилей рядом с вами".

Кроме того, пользователи отмечают, что новое приложение перенесло данные безналичной оплаты из приложения Яндекс.Такси, не спрашивая никаких разрешений. Многие напоминают, что Uber - не единственное такси в России и есть другие, теперь уже более дешевые сервисы заказа машины.

Добавим, что из плюсов нового приложения можно отметить возможность ввести несколько адресов, в которые нужно последовательно посетить, чтобы, например, завезти домой друга или заехать в магазин, а также несколько способов оплаты, включающие Apple Pay и Google Pay.

Напомним, что сервисы Uber и Яндекс.Такси "слились" больше года назад. 13 июля 2017 года было объявлено о сделке между агрегаторами по объединению сервисов на территории России и в ряде стран СНГ (включая Белоруссию). Предполагалось, что Яндекс получит в объединённой компании более 59% акций, Uber — 36,6%, ещё 4,1% будет принадлежать сотрудникам нового сервиса. Яндекс инвестирует в объединённую компанию 100 млн долларов, а Uber — 225 млн долларов. Общая оценка нового сервиса такси составит 3,7 млрд долларов. Объединённая компания рассчитывала обеспечивать более 35 млн поездок в месяц. Фаса одобрила сделку в прошлом ноябре.

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Хотели как лучше, а получилось... Объединенное приложение Uber и Яндекс.Такси вызвало критику пользователей

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Теги: uber, яндекс.такси, приложение, скидка, гнев



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