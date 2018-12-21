21 Декабря 2018
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Арестован за вымогательство сотрудник подрядной организации строительства ЖК "Любимов"

Министерство строительства Пермского края и Корпорация развития Пермского края намерены оказывать содействие правоохранительным органам в расследовании дела о коррупции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минстроя.

Накануне был арестован сотрудник компании "Стройтрансгаз" - генподрядчика строительства двух домов ЖК "Любимов" в Березниках. Его подозревают в вымогательстве крупной суммы денег у субподрядчика.

"Министерство строительства и КРПК намерено оказывать полное содействие правоохранительным органам в расследовании данной ситуации и представлять всю необходимую информацию для искоренения случаев коррупции на краевых стройках", - заявили в ведомстве.

Компания "Стройтрансгаз" возводит два 19-этажных дома в квартале №6, в правобережной части Березников. Площадь застройки составляет более 86 тыс. кв. м.

Как сообщало Накануне.RU, в микрорайоне "Любимов" уже построено 10 многоквартирных домов. К ноябрю 2018 г. новоселье в новостройках отметили порядка 3 тыс. человек. Предполагается, что в общей сложности до 2021 г. в ЖК "Любимов" будут построены дома на 6 тыс. новых квартир, куда смогут переехать более 14 тыс. человек.

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Арестован за вымогательство сотрудник подрядной организации строительства ЖК "Любимов"

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Теги: минстрой, жк любимов, вымогательство



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