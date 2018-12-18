Максим Решетников: "стройка в микрорайоне Любимов идет полным ходом"

Губернатор Пермского края Максим Решетников во время своей третьей онлайн-конференции в социальной сети Инстаграм ответил на вопрос о переселении жителей аварийных домов в Березниках, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона сообщил, что на днях будет введен в эксплуатацию еще один дом - поданы все необходимые документы, для разрешения ввода дома в эксплуатацию. В январе березниковцам вручат ключи от 150 квартир. Еще один дом будет сдан в первом квартале.

Больше всего домов будет сдано в конце 2019 года.

"Все строительство развернуто. Рекомендую съездить в "Любимов" и посмотреть какими темпами идет строительство", - заявил губернатор.

Как сообщало Накануне.RU микрорайоне "Любимов" уже построено 10 многоквартирных домов. К ноябрю 2018 года новоселье в новостройках отметили порядка 3 тысяч человек. Предполагается, что в общей сложности до 2021 г. в ЖК "Любимов" будут построены дома на 6 тысяч новых квартир, куда смогут переехать более 14 тыс. человек.

Ход строительства нового микрорайона в Березниках контролируется правительственной комиссией по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае совместно с аппаратом полномочного представителя президента в ПФО.