В Березниках запустили газораспределительную станцию, которая обеспечит теплом микрорайон "Любимов"

В Березниках запущена газораспределительная станция (ГРС), которая позволит обеспечить процесс теплоснабжения микрорайона Любимов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Торжественная церемония ввода станции в эксплуатацию состоялась 27 ноября. Участие в ней принял губернатор Пермского края Максим Решетников, заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов и гендиректор "Газпром трансгаз Чайковский" Сергей Сусликов.

Новая ГРС в три раза мощнее прежней. Ее хватит для развития правого берега Березников на перспективу. Станция рассчитана на подачу 15 тыс. куб. м в час. Она автоматизирована и ею можно управлять удаленно.

Максим Решетников, комментируя ввод в эксплуатацию ГРС отметил, что на правобережной части города активно возводятся как жилые дома, так и объекты социальной инфраструктуры - завершено строительство детского сада, начато возведение школы и физкультурно-оздоровительного комплекса. Планируется построить еще один детский сад. Максим Решетников подчеркнул, что "такое масштабное строительство нуждается в опережающем обеспечении коммунальной инфраструктурой".

"Разумеется никакое теплоснабжение таких объектов не возможно без снабжения газом. Мы стараемся сделать все, чтобы микрорайон Любимов стал новым, современным центром Березников", - заявил он.

Глава Березников Сергей Дьяков отметил, что увеличение мощности газораспределительной станции для города было вопросом крайней необходимости, поскольку в августе был завершен процесс объединения с Усольским районом - город увеличился на 15 тыс. человек. Большая часть домов уже готова к подключению газа, поскольку жители домов сами начали устанавливать в своих домах котлы, когда узнали о строительстве новой станции.

После торжественной церемонии Максим Решетников и Виталий Маркелов посетили строительную площадку квартала №6 ЖК "Любимов".

Как сообщало Накануне.RU микрорайоне "Любимов" уже построено 10 многоквартирных домов. К ноябрю 2018 года новоселье в новостройках отметили порядка 3 тысяч человек. Предполагается, что в общей сложности до 2021 г. в ЖК "Любимов" будут построены дома на 6 тысяч новых квартир, куда смогут переехать более 14 тыс. человек.

Ход строительства нового микрорайона в Березниках контролируется правительственной комиссией по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае совместно с аппаратом полномочного представителя президента в ПФО.