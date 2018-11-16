Строительство домов микрорайона "Любимов" находится в завершающей стадии

Губернатор Пермского края Максим Решетников вместе с главным федеральным инспектором Сергеем Половниковым проинспектировали строительство ЖК "Любимов" в Березниках, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Рабочая поездка состоялась накануне. Максим Решетников и Сергей Половников оценили качество строительных работ и благоустройства придомовых территорий. Главный федеральный инспектор отметил, что строительство двух домов первой очереди идет с отставанием от графика. По его словам, сроки сдвинулись из-за расторжения договора с подрядчиком.

"Это было сделано из-за невыполнения застройщиком в полном объеме взятых на себя обязательств", - напомнил Сергей Половников. Он добавил, что несмотря на некоторое отставание, строительство домов первой очереди находится в завершающей стадии.

Губернатор Максим Решетников подчеркнул, что задержки по срокам не должны сказываться на качестве строительства.

"Мы понимаем, что люди ждут свои квартиры здесь уже давно. Они хотят переехать и обживать новое жилье, а не беспокоиться о том, что строители выполнили свою работу недостаточно хорошо. Ради того, чтобы уложиться в сроки, нельзя жертвовать качеством", — заявил Максим Решетников.

Также глава региона и главный федеральный инспектор проинспектировали строительство домов второй очереди. Напомним, сейчас в Березниках завершается строительство двух многоквартирных домов первой очереди и продолжается возведение 11 домов второй очереди. В рамках проекта планируются три очереди строительства – это 31 многоквартирник. Всего в новый микрорайон переедет более 14 тыс. человек.

Новый жилой комплекс будет обеспечен всей необходимой социальной, дорожной и коммунальной инфраструктурой. На переселение жителей Березников, чьи дома оказались в зонах грунтового провала будет выделено 1,2 млрд руб. из федерального бюджета, также 1,2 млрд руб. на эти цели пойдет из бюджета края.

Кроме того, во время рабочей поездки Сергей Половников и Максим Решетников осмотрели здание детского сада на 240 мест, который строители готовят к сдаче, и посетили краевую больницу им. академика Вагнера Е.А. Сегодня это самое крупное лечебно-профилактическое учреждение в Пермском крае, объединившее городскую больницу им.Вагнера Е.А., детскую городскую больницу, поликлиники Березников и Усольскую районную больницу.

Он сообщил, что медицинская помощь стала более доступной для жителей недавно присоединившегося Усольского района, представил работу сосудистого центра и наработки медучреждения.

"Мы "приближаем" медицинскую помощь для жителям Усольского района. Раньше они не могли попасть на прием к узким специалистам, сейчас же они приезжают сюда на прием. Мы развиваемся, создаем комфортную среду, делаем ремонты, чтобы жители приходили в светлые, теплые помещения. Большой упор мы делаем на реабилитацию, планируем организовать большой центр кинезитерапии", - заявил главврач учреждения Сергей Суханов.

По словам главврача, у учреждения есть потребность в ремонте помещений. Создать комфортные условия необходимо как в усольских, так и березниковских отделениях больницы. Глава региона Максим Решетников заявил о готовности региональных властей поддержать проект.