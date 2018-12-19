Москвичи недовольны повышением тарифов на платную парковку: готовится митинг

19 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Архипелаг ГУЛАГ" — это пуля, запущенная в нас

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Центральный ФО

Москвичи недовольны повышением тарифов на платную парковку: готовится митинг

Повышение тарифов на платную парковку в Москве вызвало недовольство многих жителей и гостей столицы. Создана петиция, готовится митинг.
Читайте также:

Напомним, ранее столичные власти объявили об очередном подорожании парковки. Самый высокий тариф - 380 рублей в час - установлен с 15 декабря на ряде улиц в центре города. В остальной платной зоне водителей также ждет рост цен. Ужесточаются и правила парковки: на стоянку без оплаты дадут всего пять минут, а не 15.

После повышения тарифов жители объявили протест против политики дептранса Москвы: его организацией занялись участники движения "Синие ведерки". Так, 23 декабря они устраивают в гайд-парке Сокольники митинг с требованием отменить "наиболее грабительские пункты ценовой реформы" и отправить в отставку главу департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Как пишет Infox.ru, кроме этого, на сайте change.org была опубликована петиция с требованиями протестующих. На данный момент ее подписали более 138 тыс. участников.

Как сообщало Накануне.RU, также власти Москвы решили отменить бесплатную парковку по воскресеньям на более чем 200 улицах города.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Москвичи недовольны повышением тарифов на платную парковку: готовится митинг

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: тарифы, парковка, митинг, Москва



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.12.2018 02:12 Мск В "Яндекс" рассказали, почему отказались от функции отложенного заказа такси
Ранее 05.12.2018 11:55 Мск Власти Москвы решили отменить бесплатную парковку по воскресеньям на более 200 улицах города
Ранее 05.12.2018 08:30 Мск Борьба с пробками в центре Москвы: цены на парковку вырастут до 380 рублей в час

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1791

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети