Москвичи недовольны повышением тарифов на платную парковку: готовится митинг

Повышение тарифов на платную парковку в Москве вызвало недовольство многих жителей и гостей столицы. Создана петиция, готовится митинг.

Напомним, ранее столичные власти объявили об очередном подорожании парковки. Самый высокий тариф - 380 рублей в час - установлен с 15 декабря на ряде улиц в центре города. В остальной платной зоне водителей также ждет рост цен. Ужесточаются и правила парковки: на стоянку без оплаты дадут всего пять минут, а не 15.

После повышения тарифов жители объявили протест против политики дептранса Москвы: его организацией занялись участники движения "Синие ведерки". Так, 23 декабря они устраивают в гайд-парке Сокольники митинг с требованием отменить "наиболее грабительские пункты ценовой реформы" и отправить в отставку главу департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Как пишет Infox.ru, кроме этого, на сайте change.org была опубликована петиция с требованиями протестующих. На данный момент ее подписали более 138 тыс. участников.

Как сообщало Накануне.RU, также власти Москвы решили отменить бесплатную парковку по воскресеньям на более чем 200 улицах города.