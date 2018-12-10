10 Декабря 2018
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Общество Центральный ФО

В "Яндекс" рассказали, почему отказались от функции отложенного заказа такси

В "Яндексе" сообщили, почему из приложения по заказу такси убрали опцию отложенной подачи машины.

Как говорят в компании, функцию убрали из-за введения новых правил парковки в центре Москвы, согласно которым водители могут бесплатно парковаться не более чем на пять минут. При этом услуга бесплатного ожидания сохраняется.

Другая причина, как отметили в "Яндексе" - увеличение автопарка. Так как машин стало больше, пользователи "Яндекс. Такси" могут заказать транспорт, который будет предоставлен в течение 3–5 минут, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, власти Москвы решили отменить бесплатную парковку по воскресеньям на 237 улицах города, передает МИА "Россия сегодня".

На официальном сайте мэрии опубликовано постановление, принятое в целях "улучшения использования платных городских парковок в городе Москве".

В документе в частности дано указание утвердить перечень парковочных мест платных городских парковок, за размещение транспортных средств на которых взимается плата по воскресеньям".

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В "Яндекс" рассказали, почему отказались от функции отложенного заказа такси

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Теги: "Яндекс", такси



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