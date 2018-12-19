На митинге в Москве 23 декабря против повышения тарифов на платную парковку "посчитают" недовольных политикой дептранса

Митинг в Москве против повышения тарифов на платную парковку пройдет "без громких лозунгов" для учета доли недовольных транспортной политикой властей. Об этом в комментарии Накануне.RU сообщил один из организаторов акции координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

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Сход пройдет 23 декабря в гайд-парке Сокольники. Заявка на проведение мероприятия согласована. Площадка гайд-парка, как отметил активист, вмещает 1,5 тыс. человек, однако организаторы надеются на гораздо большее число участников митинга и даже готовы понести материальную ответственность за превышение указанного в заявке числа людей. "Мы готовы заплатить штрафы. Надеюсь, что мы все-таки этот штраф заплатим, и будет больше активных людей, которые могут выделить часть своего времени на отстаивание своих гражданских прав", - подчеркнул Шкуматов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее столичные власти объявили об очередном подорожании парковки. Самый высокий тариф - 380 рублей в час - установлен с 15 декабря на ряде улиц в центре города. В остальной платной зоне водителей также ждет рост цен. Ужесточаются и правила парковки: на стоянку без оплаты дадут всего пять минут, а не 15.

В этой связи москвичи объявили протест этим нововведениям и требуют отменить "наиболее грабительские пункты ценовой реформы", а также отправить в отставку главу департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Все эти требования изложены и в петиции, опубликованной на сайте Сhange.org. "Суть мероприятия - посмотреть, сколько реально человек придет и поддержит петицию, которую мы создали на сайте. Там даже после резания 160 тыс. наших голосов все равно почти 150 тысяч, это очень большая цифра. Мы хотим просто посчитаться и узнать, насколько люди готовы на согласованное мероприятия в выходной день", - прокомментировал он.

По его словам, для организаторов это своего рода эксперимент, который позволит понять, "сколько людей реально недовольны политикой московских властей в отношении автомобилистов". "Если условно несколько тысяч человек придет, то понятно, что уровень недовольства небольшой. Если придет больше 5 тыс. человек, то это примет более серьезный характер. В зависимости от этого, либо появятся, либо нет дополнительные аргументы в дискуссии с московским правительством на тему ситуации в московском транспортном комплексе. Для нас это эксперимент, все хотят на это посмотреть - и мэрия, и мы", - рассказал Шкуматов.

Активист также добавил, что как такового митинга в гайд-парке не будет - не будет выступлений, кроме вступительного слова и заранее записанных обращений простых автомобилистов. Как он подчеркнул, никто не намерен "кричать в микрофон и выкрикивать лозунги". Митинг начнется 23 декабря в 14.00 мск.