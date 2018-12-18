18 Декабря 2018
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Происшествия Тюменская область

Тюменец едва не расстрелял иностранца в ходе конфликта из-за парковки

Тюменские силовики прокомментировали историю с конфликтом на парковке, в котором якобы участвовал бывший сотрудник полиции, передает корреспондент Накануне.RU.
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Руководитель пресс-службы областного управления МВД Светлана Новик рассказала Накануне.RU, что в 23.20 15 декабря в тюменский городской отдел полиции №6 поступила информация о конфликте возле дома №65 по улице Газовиков. Силовики установили, что в ходе ссоры из-за парковки безработный 36-летний местный житель начал угрожать "травматом" находящимся в машине людям. Один из них, 28-летний житель Казахстана, избил вооруженного тюменца. Он госпитализирован.

"В отношении гражданина Казахстана возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжелых травм", но вскоре его могут переквалифицировать. Человек, угрожавший "травматом", стал фигурантом дела по статье "Угроза убийством". Также в отношении него составлен административный протокол по статье "Нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему"", - уточнила Новик.

Отметим, по некоторым данным, 36-летний тюменец, попытавшийся разрешить ситуацию с помощью травматического пистолета, ранее работал в системе МВД. Этим он якобы решил надавить на оппонентов. Источник, близкий к силовым структурам, заявил Накануне.RU, что ранее этот человек учился в одном из профильных вузов, но работать потом по профессии не стал.

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Тюменец едва не расстрелял иностранца в ходе конфликта из-за парковки

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Теги: парковка, Газовиков 65, ссора, травматический пистолет



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