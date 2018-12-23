Московские "желтые жилеты" митинговали против роста тарифов на парковку

Митинг против повышения тарифов на платную парковку в Москве в гайд-парке Сокольники собрал около трех тысяч человек. Об этом Накануне.RU сообщил один из организаторов акции, координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

"Мероприятие посетили, по данным "Белого счетчика", около трех тысяч человек. К сожалению, такое количество пришедших ни на что повлиять не может, потому что это не массовое возмущение, скажем так. Мы будем продолжать. Мы собрали подписи по результатам сегодняшнего митинга, отнесем их в Администрацию президента. Посмотрим на результат, шансов, конечно, мало, но все-таки какие-то есть", - прокомментировал активист.

Проведение митингов в этом году не планируется, добавил Шкуматов. После праздников активисты обещают действовать по обстоятельствам. Отметим, на акцию некоторых из них пришли в"желтых жилетах", которые носят протестующие во Франции.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее столичные власти объявили об очередном подорожании парковки. Самый высокий тариф - 380 рублей в час - установлен с 15 декабря на ряде улиц в центре города. В остальной платной зоне водителей также ждет рост цен. Ужесточаются и правила парковки: на стоянку без оплаты дадут всего пять минут, а не 15.

Москвичи объявили протест этим нововведениям и требуют отменить "наиболее грабительские пункты ценовой реформы", а также отправить в отставку главу департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Все эти требования изложены и в петиции, опубликованной на сайте Сhange.org. Ранее Шкуматов заявлял, что суть митинга - посмотреть, сколько реально человек придет и поддержит петицию. На данный момент ее подписал 144 тысячи человек.