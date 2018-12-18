США могут ввести антироссийские санкции из-за конфликта в Керченском проливе

18 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ольга Глацких вернулась на работу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России В бывшем СССР За рубежом Крым Украина

США могут ввести антироссийские санкции из-за конфликта в Керченском проливе

Очередные антироссийские санкции после конфликта с Украиной в Керченском проливе могут быть введены Вашингтоном в течение одного–двух месяцев.

Об этом заявил спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Данный вопрос он обсуждал с коллегами из ЕС. "Мы говорили о том, что может быть сделано по конфликту в Азовском море. Я думаю, что в Европе будут обсуждать вопрос, вводить ли новые санкции отдельным пакетом или добавить их к пакету санкций, который был введен в связи с событиями в Крыму", - сообщил Волкер, сообщают "Ведомости".

На прошедшем саммите Европейский совет не смог принять новые санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе. Однако 13 декабря ЕС продлил на полгода экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики, которые были введены в 2014 года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

США могут ввести антироссийские санкции из-за конфликта в Керченском проливе

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Керченский пролив, СБУ, суда, США, санкции



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.12.2018 07:55 Мск СМИ: Евросоюз не планирует санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе
Ранее 07.12.2018 13:39 Мск Киев пообещал и дальше ходить Керченским проливом

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1677

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети