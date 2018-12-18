США могут ввести антироссийские санкции из-за конфликта в Керченском проливе

Очередные антироссийские санкции после конфликта с Украиной в Керченском проливе могут быть введены Вашингтоном в течение одного–двух месяцев.

Об этом заявил спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Данный вопрос он обсуждал с коллегами из ЕС. "Мы говорили о том, что может быть сделано по конфликту в Азовском море. Я думаю, что в Европе будут обсуждать вопрос, вводить ли новые санкции отдельным пакетом или добавить их к пакету санкций, который был введен в связи с событиями в Крыму", - сообщил Волкер, сообщают "Ведомости".

На прошедшем саммите Европейский совет не смог принять новые санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе. Однако 13 декабря ЕС продлил на полгода экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики, которые были введены в 2014 года.