Путин об инциденте в Керченском проливе: "Это плохой способ поднятия рейтинга"

Владимир Путин счёл произошедшее в Керченском проливе провокацией.

"Провокации всегда плохи, они рассчитаны на обострение ситуации. С точки зрения рейтинга, может быть. За счёт интересов страны. Это плохой способ поднятия рейтинга", - отметил глава государства.

При этом он выразил уверенность, что те, кто отправил украинских моряков в этот поход, рассчитывали, что кто-то из них погибнет, но этого не случилось.

По его словам, остается вопрос об освобождении украинских военных, но он будет решён только по завершении уголовного дела.