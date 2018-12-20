20 Декабря 2018
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Политика В России Крым Украина

Путин об инциденте в Керченском проливе: "Это плохой способ поднятия рейтинга"

Владимир Путин счёл произошедшее в Керченском проливе провокацией.

"Провокации всегда плохи, они рассчитаны на обострение ситуации. С точки зрения рейтинга, может быть. За счёт интересов страны. Это плохой способ поднятия рейтинга", - отметил глава государства.

При этом он выразил уверенность, что те, кто отправил украинских моряков в этот поход, рассчитывали, что кто-то из них погибнет, но этого не случилось.

По его словам, остается вопрос об освобождении украинских военных, но он будет решён только по завершении уголовного дела.

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Путин об инциденте в Керченском проливе: "Это плохой способ поднятия рейтинга"

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Теги: Путин, Керченский пролив, инцидент, провокация



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