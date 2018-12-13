13 Декабря 2018
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СМИ: Евросоюз не планирует санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе

Страны Евросоюза, как ожидается, на предстоящем саммите в Брюсселе, не станут объявлять о намерении ввести новые санкции в отношении Москвы после событий в Керченском проливе.

Агентство Bloomberg ознакомились с черновой версией документа, который, как ожидается, будет принят 13 декабря на саммите ЕС. В нем говорится, что лидеры Евросоюза выразят "крайнюю обеспокоенность эскалацией в Керченском проливе и Азовском море", а также заявят о необходимости освобождения украинских моряков и возвращения кораблей.

В документе также будет призыв к тому, чтобы был обеспечен "беспрепятственный проход всех кораблей через Керченский пролив". При этом об угрозе введения новых санкций в заявлении не говорится, сообщает ТАСС.

Как сообщало Накануне.RU, украинский президент Петр Порошенко ожидает "азовских санкций" против России за задержание у Керченского пролива украинских кораблей-нарушителей.

Напомним, 25 ноября, украинские корабли пересекли границу РФ в Керченском проливе у берегов Крыма. Москва назвала данные действия провокацией и запросила созыв экстренного заседанияСовета безопасности ООН. Позже в ФСБ подтвердили задержание украинских кораблей с применением оружия за нарушение границы.

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СМИ: Евросоюз не планирует санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе

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Теги: Керченский пролив, СБУ, суда, Евросоюз



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