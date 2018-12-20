20 Декабря 2018
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Политика В России За рубежом

США расширили антироссийские санкции, но сняли с "Русала"

Министерство финансов США расширило санкции против России.

Ограничительные меры введены против 18 россиян, 15 из которых являются сотрудниками ГРУ. Также санкции распространятся на агентство новостей ФАН, ООО "Экономика сегодня", ООО "Невские новости" и ресурс usareally.com.

Также под санкциями Вашингтона оказались Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых подозревают в отравлении Скрипалей, и сотрудницу компании Project Lakhta Елену Хусяйнову.

Тем временем, американский Минфин снимает ограничения в отношении En+, "Русала" и "Евросибэнерго". Это произойдет через 30 дней. При этом олигарх Олег Дерипаска останется под санкциями, а его активы, в которых ему принадлежит более 50%, будут заблокированы, сообщает РИА "Новости".

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что санкции против "Русала" направлены лично на Дерипаску, который попал в "черный список" Минфина, с целью заставить миллиардера "изменить поведение".

С момента введения санкций Дерипаска снизил свое участие в отдельных компаниях.

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США расширили антироссийские санкции, но сняли с "Русала"

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Теги: санкции, США, Русал, En+, Дерипаска, Скрипаль



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