"Если ты настолько крут - сделай лучше". Вадим Шумков сказал, что нужно сделать, чтобы молодежь не уезжала из Зауралья

На встрече с молодежью и студентами в правительстве Курганской области глава Зауралья Вадим Шумков сказал, что нужно делать для того, чтобы молодые кадры не уезжали работать в другие регионы, а оставались трудиться в родном регионе. О встрече Накануне.RU рассказали в пресс-службе Шумкова.

Напомним, сам Шумков покинул Тюменскую область, где долгое время трудился в должности замгубернатора по инвестициям, и приехал в дотационное Зауралье временно исполнять обязанности руководителя региона.

Вадим Шумков отметил, что не все граждане, которые уезжают из области, начинают больше зарабатывать и лучше жить.

"Многие снимают жилье и каждые две недели проезжают сотни километров, чтобы увидеться с семьей. Родителей и родину ведь не выбирают. Это не предложение безосновательно любить наш регион. Это предложение заниматься работой, каждый на своем месте", - сказал Шумков.

"Не нужно пускаться в долгие рассуждения, почему мы живем плохо. Если ты настолько крут, сделай лучше. Если есть причины, которые препятствуют, устрани их и поменяй ситуацию", -добавил врио губернатора.