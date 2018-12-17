17 Декабря 2018
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Общество Курганская область

"Если ты настолько крут - сделай лучше". Вадим Шумков сказал, что нужно сделать, чтобы молодежь не уезжала из Зауралья

На встрече с молодежью и студентами в правительстве Курганской области глава Зауралья Вадим Шумков сказал, что нужно делать для того, чтобы молодые кадры не уезжали работать в другие регионы, а оставались трудиться в родном регионе. О встрече Накануне.RU рассказали в пресс-службе Шумкова.

Напомним, сам Шумков покинул Тюменскую область, где долгое время трудился в должности замгубернатора по инвестициям, и приехал в дотационное Зауралье временно исполнять обязанности руководителя региона.

Вадим Шумков отметил, что не все граждане, которые уезжают из области, начинают больше зарабатывать и лучше жить.

"Многие снимают жилье и каждые две недели проезжают сотни километров, чтобы увидеться с семьей. Родителей и родину ведь не выбирают. Это не предложение безосновательно любить наш регион. Это предложение заниматься работой, каждый на своем месте", - сказал Шумков.

"Не нужно пускаться в долгие рассуждения, почему мы живем плохо. Если ты настолько крут, сделай лучше. Если есть причины, которые препятствуют, устрани их и поменяй ситуацию", -добавил врио губернатора.

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"Если ты настолько крут - сделай лучше". Вадим Шумков сказал, что нужно сделать, чтобы молодежь не уезжала из Зауралья

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Теги: Вадим Шумков, Зауралье, отток, молодежь, встреча, правительство, работа, кадры



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