Новый лидер украинского раскола владеет коттеджем, элитной квартирой, двумя автомобилями и большими участками земли

Новый лидер украинского раскола Сергей Думенко ("Епифаний") владеет огромным количеством материальных ценностей, которые приобрел в последние годы. Об этом свидетельствует украинский госреестр имущественных прав на недвижимость.

Думенко родился в 1979 году в селе Старая Жадова Черновицкой области, где владеет домом и приусадебным участком по решению суда, вероятно в связи с получением по наследству. Также в родном селе он владеет еще двумя земельными участками по 0,3 га каждый, которые безвозмездно были переданы ему в 2016 году решением местного сельсовета. Кроме того, в текущем году он купил участок земли площадью 1,4 га с целевым назначением - для ведения сельского хозяйства. Однако сразу после покупки Думенко отдал его на 7 лет в аренду ООО "Мрия Фарминг Буковина", которую депутат Верховной рады Максим Бурбак в апреле с.г. обвинял в земельном рейдерстве.

В 2016 году Думенко построил большой дом под Киевом площадью 206 кв. м. Там же он купил еще два участка земли - 0,9 и 0,7 га. Как пишет "Страна", недвижимость в этом месте продается от $500 за кв.м. Следовательно, дом Думенко с землей стоит более $100 тыс.

При этом в 2013 году Думенко купил трехкомнатную квартиру в Киеве, в жилом комплексе "Молодежный квартал", площадью более 90 кв. м. Ее стоимость также оценивается намного больше $100 тыс.

Наконец, в частной собственности Думенко находятся два автомобиля - "Фольксваген" 2012 года и "Ауди" 2016 года.

Таким образом, новый лидер раскольников, как частное лицо, имеет загородный коттедж, элитную квартиру, два дорогих импортных автомобиля и несколько участков земли площадью несколько гектар. При этом Думенко считается монахом.

Как сообщало Накануне.RU, Думенко избрали главой объединенной церкви раскольников Украины 15 декабря. Он считается "правой рукой" многолетнего лидера раскола Михаила Денисенко-Филарета.