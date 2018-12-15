На раскольничий "собор" в Киеве прибыли лишь два иерарха от канонической УПЦ

В Киеве сегодня начинается "объединительный собор" украинских раскольников под присмотром делегации Константинопольского патриархата и президента страны Петра Порошенко. На него прибыли лишь два иерарха канонической УПЦ - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр Драбинко. Об этом заявил директор Религиозно-информационной службы Украины Тарас Антошевский.

Как сообщало Накануне.RU, оба они втайне встречались с Порошенко. Драбинко давно известен своими карьеристскими устремлениями и призывом Синода УПЦ "не порочить высокий сан епископа своим неприличным поведением и жизнью". Симеон же, как прогнозировало Накануне.RU, готов предать Церковь. Он считается протеже Порошенко, и его, по сообщениям СМИ, будут продвигать на пост главы "незалежной церкви" для придания ей видимости объединения "всех церквей". При этом в течение нескольких месяцев власти и СМИ заявляли, что от канонической Церкви будут участвовать около 10 иерархов. Отметим также, что Симеон нарушил свое обещание следовать решению Собора епископов УПЦ, которое он не подписал.

Жители Киева сообщают о том, что в центре города огромное количество автобусов с номерами из разных регионов, которых, вероятно, свезли на митинг в поддержку "автокефалии". На Софийскую площадь (перед Софийским собором, где состоится мероприятие) только один вход. Пропускают через металлодетектор. Установлена сцена. Митинг ведет министр культуры Евгений Нищук.

"Страна" пишет, что митинг хорошо организован. У групп приезжих есть координаторы, а также списки с людьми и номерами телефонов. Женщина из Краматорска признала, что ее привезли в составе группы. Кто оплачивал поездку - неизвестно. Другая женщина по мобильному сказала, что ее "отправили на церковь, к вечеру должны домой вернуться".

"Насколько я понимаю, самые верующие люди у нас в стране - это чиновники и бюджетники", - иронично написал журналист Вадим Фолькер.

Напомним, устав "незалежной церкви" был написан на Фанаре и подразумевает насильственное затягивание в нее "всех православных христиан".