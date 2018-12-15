На раскольничий "собор" в Киеве прибыли лишь два иерарха от канонической УПЦ

15 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ольга Глацких вернулась на работу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Религия В бывшем СССР Украина

На раскольничий "собор" в Киеве прибыли лишь два иерарха от канонической УПЦ

В Киеве сегодня начинается "объединительный собор" украинских раскольников под присмотром делегации Константинопольского патриархата и президента страны Петра Порошенко. На него прибыли лишь два иерарха канонической УПЦ - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр Драбинко. Об этом заявил директор Религиозно-информационной службы Украины Тарас Антошевский.
Читайте также:

Как сообщало Накануне.RU, оба они втайне встречались с Порошенко. Драбинко давно известен своими карьеристскими устремлениями и призывом Синода УПЦ "не порочить высокий сан епископа своим неприличным поведением и жизнью". Симеон же, как прогнозировало Накануне.RU, готов предать Церковь. Он считается протеже Порошенко, и его, по сообщениям СМИ, будут продвигать на пост главы "незалежной церкви" для придания ей видимости объединения "всех церквей". При этом в течение нескольких месяцев власти и СМИ заявляли, что от канонической Церкви будут участвовать около 10 иерархов. Отметим также, что Симеон нарушил свое обещание следовать решению Собора епископов УПЦ, которое он не подписал.

Жители Киева сообщают о том, что в центре города огромное количество автобусов с номерами из разных регионов, которых, вероятно, свезли на митинг в поддержку "автокефалии". На Софийскую площадь (перед Софийским собором, где состоится мероприятие) только один вход. Пропускают через металлодетектор. Установлена сцена. Митинг ведет министр культуры Евгений Нищук.

"Страна" пишет, что митинг хорошо организован. У групп приезжих есть координаторы, а также списки с людьми и номерами телефонов. Женщина из Краматорска признала, что ее привезли в составе группы. Кто оплачивал поездку - неизвестно. Другая женщина по мобильному сказала, что ее "отправили на церковь, к вечеру должны домой вернуться".

"Насколько я понимаю, самые верующие люди у нас в стране - это чиновники и бюджетники", - иронично написал журналист Вадим Фолькер.

Напомним, устав "незалежной церкви" был написан на Фанаре и подразумевает насильственное затягивание в нее "всех православных христиан".

Украина, Петр Порошенко, митинг, церковь(2018)|Фото: strana.ua

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На раскольничий "собор" в Киеве прибыли лишь два иерарха от канонической УПЦ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, церковь, УПЦ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1495

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети