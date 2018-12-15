Новым лидером украинских раскольников стал молодой помощник Денисенко-Филарета

"Объединительный собор" украинских раскольников после двух туров голосования выбрал главу создаваемой властями "незалежной церкви". Им стал Сергей Думенко ("митрополит Епифаний") - молодой помощник многолетнего лидера украинского раскола Михаила Денисенко-Филарета, кандидатуру которого он активно поддерживал.

Нового лидера представил украинский президент Петр Порошенко, который вместе с ним вышел на Софийскую площадь и повторил об очередном "прощании с Россией". При этом Порошенко подчеркнул, чем будет новая церковь раскольников.

"Что это за церковь? Это церковь без Путина. Это Церковь без [патриарха] Кирилла", – сказал он.

Перед началом "собора" Порошенко заявил на площади, что "незалежная церковь" является элементом незалежности Украины, признав таким образом ее политическую природу.

Интересно, что сам олигарх заседал в президиуме собрания, чем вызвал ряд язвительных комментариев в интернете.

Новому лидеру раскольников 39 лет. Он из плеяды молодых националистов, никогда не бывших в канонической УПЦ. Окончил раскольническую семинарию. В 2008 году назначен секретарем Денисенко, которому обязан продвижению в карьере. В том же году Денисенко подарил ему "сан архимандрита", в 2009-м - "епископа", в 2012-м - "архиепископа", а в 2013-м тот стал "митрополитом" и "патриаршим наместником", т.е. фактически преемником Денисенко. Считается "правой рукой" Денисенко.

Согласно православным канонам, "епископы", возведенные в сан в расколе, не имеют права носить церковное имя, поскольку в этом случае таинство хиротонии не совершалось. Их именуют только мирским именем. Поэтому "митрополит Епифаний" - это самоназвание Сергея Думенко, а также поддерживающего его сообщества единомышленников.

Отметим, что Думенко получит "томос об автокефалии" от присоединившегося к расколу Константинопольского патриарха Варфоломея. Ожидается, что это произойдет 6 января в Стамбуле. Сам Варфоломей и киевская власть будут именовать его "митрополитом Киевским и всея Украины".

Напомним, в канонической УПЦ заявили, что "собор" раскольников не будет иметь никакого значения для Церкви. К слову, ни одна поместная православная церковь не поддержала действия Фанара, а половина выразили свой протест.