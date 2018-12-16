16 Декабря 2018
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Началось. Ушедший в раскол винницкий митрополит Симеон захватил кафедральный собор и обязал всех последовать за ним

15 декабря, в день объединительного собрания двух украинских раскольнических организаций в одну "незалежную церковь", неизвестные захватили в Виннице Свято-Преображенский кафедральный собор канонической УПЦ сразу после утренней литургии. После этого Винницкий митрополит Симеон, перебежавший к раскольникам, потребовал от всех клириков последовать за ним. Это событие может стать прологом к дальнейшим гонениям.
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Утром к собору подъехали около 20 молодых людей крепкого телосложения и отобрали у охраны ключи от всех помещений комплекса, приказав им забирать свои вещи и уходить. Позже выяснилось, что захват тайно был организован лично Симеоном.

13 декабря он провел собрание лично преданных ему прихожан, готовых уйти в раскол, которое и приняло это решение. Объявление о собрании на службах не оглашалось, чтобы о нем не узнали прихожане, большинство их которых не желают предавать Церковь, пишет "Страна". Однако явочным порядком просимеоновская "община" решила уйти в раскол. В результате собор оказался захвачен боевиками, которые контролируют вход в него. Позже епархия опровергла факт захвата, но, как выяснилось, это сделали люди Симеона.

Вечером секретарь Винницкой епархии протодиакон Владислав Демченко провел собрание клириков кафедрального собора Винницы и передал приказ Симеона, что они теперь обязаны молиться за присоединившегоя к расколу Константинопольского патриарха Варфоломея и нового лидера Сергея Думенко ("Епифания"). Об этом сообщает Союз православных журналистов.

Клирики собора сообщают, что они растеряны, так как их заставляют уйти в раскол. Основная часть попросила духовенство других храмов Винницы позволить им служить с ними, но несколько человек решили стать раскольниками.

Также известно, что благочинный Винницкого районного благочиния архимандрит Дорофей (Маркевич), присоединившийся с Симеоном к раскольникам, обязал всех священников Винницкого района прибыть на службу в поддержку Симеона.

Сложившаяся ситуация примечательна тем, что она является модельной: на ней обкатывается схема липового "перехода общин" в раскол и последующего за этим захвата храмов. Украинский президент президент Петр Порошенко пообещал на государственном уровне помогать этому процессу, т.е. фактически отъему храмов у канонической УПЦ.

Напомним, в ноябре Накануне.RU сообщало, что Винницкая епархия УПЦ на экстренном собрании выступила против Симеона и перспективы ухода в раскол. После этого тот начал тайно давить на духовенство епархии.

В УПЦ прокомментировали окончательный уход в раскол Симеона и Александра Драбинко, которые приняли участие в "объединительном соборе". По словам главы Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископа Климента, эти два бывших иерарха больше не имеют отношения к Церкви, поскольку сами отлучили себя.

"Если бы они были в УПЦ, то на них могли бы распространяться какие-то действия. Мы лишь констатируем, что они перешли в раскол, и известим поместные церкви, что в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся", – сказал владыка Климент.

Замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил, что киевское мероприятие соединило два раскольнических течения в одно.

"Больше ничего не изменилось. Таким образом, раскольники остались раскольниками, а Церковь осталась Церковью. Радостно и отрадно, что епископат, духовенство и верующие сохранили верность Церкви", - написал он.

Отметим, что 6 января Варфоломей вручит Думенко свой "томос об автокефалии". Никогда ранее раскольники не признавались "автокефальной церковью". На этом основании РПЦ признала Варфоломея тоже раскольником.

Петр Порошенко, Украина, собор раскольников(2018)|Фото: strana.ua

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Началось. Ушедший в раскол винницкий митрополит Симеон захватил кафедральный собор и обязал всех последовать за ним

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Теги: Украина, раскол, церковь



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