16 Декабря 2018
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Религия В бывшем СССР Украина

Украинская православная церковь не признала "Объединительный собор" украинских раскольников

В УПЦ не признали новую структуру "Объединительного собора", которую поддержал Константинопольский патриархат, пишет РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, "Объединительный собор" украинских раскольников после двух туров голосования 15 декабря выбрал главу создаваемой властями "незалежной церкви". Им стал Сергей Думенко("митрополит Епифаний") - молодой помощник многолетнего лидера украинского раскола Михаила Денисенко-Филарета, кандидатуру которого он активно поддерживал.

Эта структура названа раскольнической, был избран "митрополит" неканонической церковной структуры.

По словам представителя УПЦ, проведенный в субботу "Объединительный собор" никоим образом не относится к церковной жизни.

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Украинская православная церковь не признала "Объединительный собор" украинских раскольников

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Теги: Украина, Сергей Думенко, Епифаний, церковь, раскол



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