14 Декабря 2018
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Полпред президента поручил разобраться с сокращениями врачей на Ямале

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов поручил разобраться в ситуации с оптимизацией медучреждений Ямала. Ранее окружные власти опубликовали документ, согласно которому с 1 января 2019 г. в учреждениях региона будет сокращено порядка 300 ставок.

В ситуации предстоит разобраться главному федеральному инспектору по Ямалу Александру Ямохину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГФИ. Он уже провел предварительные встречи с чиновниками и запросил информацию.

Из общего количества ставок, подлежащих оптимизации 83,7% являются вакантными и не занятыми по совместительству, рассказал Ямохин о первых итогах проверки.

"Остальным гражданам должны быть предложены имеющиеся вакантные должности. Полномочным представителем президента поставлена задача обеспечить контроль за соблюдением законных прав граждан, чьи должности запланированы к сокращению, а также за принимаемыми в субъекте мерами, во избежание отрицательного влияния на качество и доступность оказания медицинской помощи",- прокомментировал ситуацию Александр Ямохин.

Как сообщало Накануне.RU, окружные власти поясняли, что под сокращение также попадают работники, функционал которых передан сторонним организациям.

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Полпред президента поручил разобраться с сокращениями врачей на Ямале

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Теги: Николай Цуканов, сокращения врачей, правительство ЯНАО



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