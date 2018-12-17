Ямальские коммунисты потребовали создавать на Ямале рабочие места

Ямальские коммунисты провели серию протестных акций в городах автономного округа, передает корреспондент Накануне.RU.

Мероприятия прошли 15 декабря в рамках Всероссийской акции протеста КПРФ "В защиту социальных прав граждан". В Салехарде состоялся митинг. Его участники обсудили низкие для северного региона зарплаты трудящихся, дорогие лекарства и продукты питания, растущую безработицу и сокращения работников бюджетной сферы, ветхое и аварийное жилье, повышение пенсионного возраста и НДС.

По итогам митинга была принята резолюция. Протестующие потребовали существенно повысить размер МРОТ в регионе, разработать действенные меры оказания адресной помощи ямальским семьям, находящимся за чертой бедности, создавать в автономном округе и в городе Салехарде новые рабочие места, увеличивать внутреннюю вахту.

Также акции протеста в виде пикетов прошли в Тарко-Сале и в Новом Уренгое. Напомним, в Новом Уренгое, власти не согласовали пикет на главной городской площади у ГДК "Октябрь". Пикет прошел в парке микрорайона "Дружба".

Напомним, ранее коммунисты заявляли, что в автономном округе ведутся сокращения работников бюджетной сферы ради выполнения "майских указов" Владимира Путина. Соответствующее заявление было сделано после того, как окружные власти опубликовали документ, согласно которому с 1 января 2019 г. в учреждениях региона будет сокращено порядка 300 ставок. Известно, что полпред президента в УрФО Николай Цуканов поручил разобраться в ситуации с оптимизацией медучреждений Ямала главному федеральному инспектору по Ямалу Александру Ямохину.