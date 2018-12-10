10 Декабря 2018
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Политика

Правительство ЯНАО: большинство сокращаемых ставок не относятся к медработникам

Абсолютное большинство ставок, которые будут сокращены в рамках оптимизации системы здравоохранения, не относятся к медицинскому персоналу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

С января 2019 года из штатного расписания исключат 295,5 ставок. Из них около 85% – вакантные, не используемые в учреждениях уже несколько лет. По словам директора окружного департамента здравоохранения Сергея Новикова оптимизация вызвана изменением требований министерства здравоохранения РФ к количеству персонала и видам оказания медицинской помощи. Штаты ямальских больниц необходимо привести в соответствие новым документам. Кроме того, Минтруда РФ установило профессиональные стандарты для многих профессий, что также повлияло на изменения в штатные расписания.

"Также из номенклатуры Минздрава исключены некоторые должности. Больше не будет санитарок-буфетчиц и санитарок-мойщиц, существовавших еще с советских времен. Теперь будут отдельные ставки санитарок, имеющих в обязательном порядке соответствующее образование, раздатчиц пищи, мойщиц посуды", - говорится в сообщении пресс-службы правительства автономного округа.

Также под сокращения попадают работники, услуги которых будут переданы сторонним организациям (сотрудники прачечной), сотрудники передвижных медицинских бригад окружного противотуберкулезного диспансера - их функции переданы районным больницам.

"Грядущие изменения не повлияют на качество и доступность оказания медицинской помощи", - подчеркнул директор департамента здравоохранения.

Добавим, что, администрациям медицинских организаций рекомендовано предпринять все меры для трудоустройства попадающих под сокращение работников.

Напомним, власти Ямала опубликовали проект, согласно которому, с 1 января в больницах автономного округа будет сокращено около 300 ставок медицинского персонала. Под увольнение попадают 50 человек. Из них 27 будут трудоустроены на другие ставки, а еще 23 человека будут сокращены из-за отсутствия должного уровня образования или наличия необходимых должностей.

В партии КПРФ считают, что оптимизации связаны с выполнением майских указов президента - за счет сокращений одних сотрудников повышают зарплаты другим. Партия намерена провести митинг 15 декабря.

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Правительство ЯНАО: большинство сокращаемых ставок не относятся к медработникам

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Теги: бюджетники, медработники, ставки, кпрф , сокращение, митинг, оптимизация



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