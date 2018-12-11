11 Декабря 2018
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

КПРФ планирует обратиться в прокуратуру из-за отказа в пикете в Новом Уренгое

Администрация Нового Уренгоя не согласовала КПРФ проведение пикета 15 декабря, сообщила Накануне.RU депутат ямальского заксобрания, первый секретарь Ямало-Ненецкого окружного отделения КПРФ Елена Кукушкина.

По ее словам, заявление о проведении массового пикета в администрацию Нового Уренгоя подал секретарь уренгойского отделения КПРФ Александр Шмаль. Однако его не приняли, сославшись на то, что заявление было подано несвоевременно. По словам Елены Кукушкиной, власти Нового Уренгоя посчитали пикет за митинг.

"На мой взгляд, это халатность", - заявила она. Также, по словам Елены Кукушкиной, от коммунистов потребовали указать, что участники пикета не будут использовать звукоусиливающую аппаратуру.

"Но у нас по закону на пикетах использовать звукоусиливающую аппаратуру нельзя. И эта строчка может быть использована только при уведомлении о митинге", - сообщила Елена Кукушкина, добавив, что намерена обратиться в прокуратуру. Также власти предложили перенести пикет в парке микрорайона Дружбы. Изначально пикет должен был состояться у городского дома культуры "Октябрь".

В других муниципалитетах Ямала акции протеста "против ухудшения социально-экономической ситуации в стране" согласовали. Сегодня мероприятие состоялось в Ноябрьске. 15 декабря - акции также запланированы в Салехарде и в Тарко-Сале.

Отметим, что одной из тем митинга коммунисты называют - сокращение работников бюджетной сферы.

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КПРФ планирует обратиться в прокуратуру из-за отказа в пикете в Новом Уренгое

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Теги: КПРФ, Елена Кукушкина, пикет



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