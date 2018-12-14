14 Декабря 2018
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Месть за выборы: Путин перенес столицу ДФО во Владивосток

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому столица Дальневосточного федерального округа перенесена из Хабаровска во Владивосток.

Как говорится на сайте Кремля, руководителю администрации президента поручено "провести необходимые организационно-штатные мероприятия в связи с переносом центра" ДФО.

С предложением о переносе центра округа во Владивосток выступил врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, эта идея была поддержана Администрацией президента.

С 2000 года центром ДФО является Хабаровск. Ожидаемо против этой идеи выступил избранный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Кожемяко сообщил, что в пользу идеи переноса столицы из Хабаровска во Владивосток говорит целый ряд факторов, среди которых он отметил транспортную логистику, новые мосты и морские коммуникации.

Слухи о возможном переносе столицы из Хабаровска во Владивосток появились после того, как представитель ЛДПР Сергей Фургал обошел на выборах губернатора Хабаровского края экс-главу региона Вячеслава Шпорта от "Единой России".

Полпред на Дальнем Востоке Юрий Трутнев уже заявил, что переезд аппарата полномочного представительства президента в столицу Приморья не требует спешки, для сохранения средств нужно осуществить это в течение года.

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Месть за выборы: Путин перенес столицу ДФО во Владивосток

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Теги: Дальний Восток, Владивосток, Хабаровск, Кожемяко



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Ранее 10.12.2018 19:43 Мск Путин поддержал идею о переносе столицы ДФО

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