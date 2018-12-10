10 Декабря 2018
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Политика В России

Путин поддержал идею о переносе столицы ДФО

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Данную информацию ранее сообщил РБК со ссылкой на свои источники. При этом в приложенной к публикации резолюции с положительным ответом главы государства была указана дата 7 декабря 2017 года.

По словам Пескова, как передаёт "РИА Новости", документ на самом деле датируется текущим годом, а прошлый был указан ошибочно — из-за описки.

(2015)|Фото: livejournal.com

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Путин поддержал идею о переносе столицы ДФО

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Теги: Владимир Путин, Дальний Восток, столица



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