В Югре КМНС, молодые семьи и молодые субсидии получат субсидии на улучшение жилищных условий

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала изменения в окружной закон "О регулировании отдельных жилищных отношений", сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

Документ устанавливает условия предоставления субсидии на приобретение или строительство жилых помещений молодым семьям, молодым специалистам и представителям коренных малочисленных народов в автономном округе, подавшим заявления на получение государственной поддержки до 31 декабря 2010 года.

Так, для молодых семей и молодых специалистов срок завершения приема документов на получение субсидии установлен до 1 июля 2019 года. Основными условиями обеспечения данной мерой поддержки являются заключение договоров на приобретение или строительство жилых помещений и предоставления в уполномоченную организацию подтверждающих документов до установленного срока.

Поддержка граждан из числа коренных малочисленных народов в Югре будет продолжена без изменения порядка и условий.