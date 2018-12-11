Югорские депутаты изменили правила предоставления жилищных субсидий

До 1 июля 2019 г. новые категории югорчан получат субсидии на приобретение или строительство жилья. Поправки в окружные законы сегодня приняли депутаты Думы ХМАО, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о жителях, которые до 2011 г. подали заявления на субсидию по программе "Улучшение жилищных условий населения". Это молодые семи с детьми, семьи, в которых оба супруга являются работниками государственных и муниципальных учреждений или организаций АПК и молодые специалисты.

Членам молодых семей и молодым специалистам, состоящим на соответствующем учете, субсидии предоставляются при условии заключения такими гражданами договоров на приобретение или строительство жилых помещений и представления ими подтверждающих документов до 1 июля 2019 г., в том числе при достижении ими предельного возраста (35 и 30 лет соответственно).

"Сегодня мы приняли очень нужный и важный закон по обеспечению субсидиями на жильё молодых семей. Необходимые средства заложены в бюджете на будущий год", – отметил председатель Думы автономного округа Борис Хохряков.