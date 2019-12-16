В Югре молодые семьи приглашают обсудить меры поддержки для исключенных из жилищных программ

Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова пригласила представителей молодых семей принять участие в обсуждении предложений по мерам поддержки бывших участников различных жилищных программ, под имеющееся финансирование на ближайшие годы, передает корреспондент Накануне.RU.

Текст обращения опубликован в Instagram-аккаунте группы "Сургут для детей". Ожидается, что меры поддержки будут оказываться по принципу "Программа без очереди". Обсуждение состоится в администрации Сургута, в 12.00.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Югры Наталья Комарова провела встречу с представителями инициативных групп молодых семей. Встреча прошла в формате видеоконференцсвязи, поэтому принять в ней участие смогли молодые семьи из разных городов округа. Вместе с главой региона на вопросы югорчан отвечали ее заместители, а также гендиректор Ипотечного агентства Югры Евгений Чепель и уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова.