Губернатор Югры Наталья Комарова провела встречу с молодыми семьями по выплате субсидий

Губернатор Югры Наталья Комарова провела встречу с представителями инициативных групп молодых семей, передает корреспондент Накануне.RU.

Встреча прошла в формате видеоконференцсвязи, поэтому принять в ней участие смогли молодые семьи из разных городов округа. Вместе с главой региона на вопросы югорчан отвечали ее заместители, а также гендиректор Ипотечного агентства Югры Евгений Чепель и уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова.

Вопросы губернатору задавали по исключению молодых семей по достижению возраста 36 лет. Напомним, с июля 2019 г. такие семьи смогли претендовать на получение субсидий. Губернатора спросили - распространится ли это и на будущий год.

"На 2000 г., когда программа была принята, у нас в программе 1901 семья. Учитывая, что мы утвердили бюджет и в этом бюджете запланированы средства на выдачу субсидий молодой семье в полном объеме, каждая оставшаяся семья из 1901 получает уведомление, что правительство автономного округа готово выплатить причитающуюся ей субсидию по правилам, предусмотренным в программе. Готовитесь, предъявляете в ипотечное агентство свои предложения и ипотечное агентство оплачивает, в случае соответствия ваших документов условиям, которые зафиксированы в окружной программе. Теоретически каждая из оставшихся 1901 семьи получит эту субсидию при соблюдении условий. В программу внесены изменения и при получении уведомления исполнится 36 лет или нет, не имеет значения. Остаются только условия, касающиеся нуждаемости, это ключевой вопрос и отчуждения", - прокомментировала губернатор.

В эфире прозвучали также вопросы от сургутских молодых семей, которые в сентябре провели голодовку. Напомним, они требуют, чтобы "Ипотечное агентство Югры" прекратило судебное взыскание компенсации процентной ставки, ранее выплаченной людям.

В судах семьям опять же помогал аппарат омбудсмена. Увы, судебные решения вынесены не в пользу граждан. Как пояснила уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова, судебная власть является высшим органом власти.

"Могу с уверенностью сказать, что законодательство в отношении вас по возврату компенсационной процентной ставки не было нарушено", - отметила она, добавив, что по закону право на компенсацию имеют те, кто не имеют жилья на территории РФ. У молодых семей на момент подачи заявки было жилое помещение.

"В своем заявлении ответчики указывали, что не имеют на праве собственности или по другому социальному найму на территории РФ жилого помещения. Таким образом, ответчики скрыли факт наличия жилых помещений в собственности на территории других субъектов РФ. Эту оценку дала не губернатор, не Чепель, не Стребкова, а суды. Причем суды разных инстанций. К сожалению, позиция всех уровней судов неизменна".

Она отметила, что семьям было предложено право воспользоваться отсрочкой платежа или выйти с иными предложениями, как можно помочь семьям, оказавшимся в трудной ситуации. Но предложений не поступило.